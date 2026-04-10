Le Président Diomaye salue les performances des Lionceaux U15 et d’Adama Diop « Blindé »

Le Sénégal continue de rayonner sur la scène sportive continentale et internationale. À travers une déclaration officielle, le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a adressé ses chaleureuses félicitations aux Lionceaux U15, récemment sacrés champions d’Afrique. Une performance remarquable qui vient, selon lui, confirmer la vitalité et le potentiel du football sénégalais.

Le Chef de l’État a également salué l’exploit de Adama Diop, plus connu sous le surnom de « Blindé », qui a décroché le titre de champion des poids lourds de l’EFC en MMA. Une victoire obtenue grâce à un parcours marqué par le courage, la discipline et une détermination sans faille.

À travers ces succès, le Président souligne que c’est toute la Nation sénégalaise qui se reconnaît dans les valeurs de l’effort, du mérite et du dépassement de soi. Il a réaffirmé l’engagement de l’État à accompagner les talents sportifs, convaincu que le respect dans le sport se construit d’abord sur l’engagement, la performance et la vérité du terrain.

Dans son message, le Chef de l’État a enfin encouragé l’ensemble des sportifs sénégalais, évoluant aussi bien dans les disciplines collectives qu’individuelles, à continuer de représenter dignement le pays. Il les invite à porter haut les couleurs nationales avec exigence, dignité et fierté, sur tous les terrains où ils évoluent.