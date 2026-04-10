Transport routier : Les syndicats lèvent le mot d’ordre de grève

La Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal a annoncé, ce vendredi, la levée du mot d’ordre de grève observé depuis une dizaine de jours, à l’issue des concertations avec les autorités étatiques.

Cette décision fait suite à une rencontre avec les ministres en charge de l’Intérieur et des Transports terrestres, ainsi qu’à une audience accordée, jeudi tard dans la soirée, par le Président de la République à Alassane Ndoye, président de la Fédération.

Le Secrétaire général du syndicat, Fallou Samb, a évoqué des avancées significatives issues du dialogue avec les autorités, ouvrant ainsi la voie à une reprise progressive des activités dans le secteur du transport.

Parmi les mesures annoncées, les autorités ont donné des instructions pour la reprise des déplacements nocturnes, une revendication majeure des transporteurs. Par ailleurs, des efforts seront consentis pour réduire les tracasseries routières, avec la limitation des postes de contrôle à trois sur les principaux corridors. Les autres mesures évoquées devraient être mises en œuvre progressivement à moyen et long terme.

Cette levée de grève marque ainsi une étape importante vers la normalisation du secteur, après plusieurs jours de perturbations ayant fortement impacté la mobilité des usagers à travers le pays.

Avec Seneweb