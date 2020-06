Les victimes de Gadaye vont entamer une grève de la faim si…

Le Collectif des victimes de la Cité Gadaye ( Commune Yeumbeul/Nord, Pikine) ont remis ça ,ce week-end. Les membres de cette structure forte de 253 familles, viennent de réclamer justice pour la récupération de leurs titres de propriété des mains de leur bourreau Babacar Fall dit Mbaye ,Président Directeur Général de » Technologies 2000″.

Face à la presse, Matar NGOM et Cie n’ écartent pas d’observer une diète si leur situation reste entière : » Nous n’ en pouvons plus .La coupe est vraiment pleine.Notre collectif qui regroupe 253 familles, broie toujours du noir.Nous avons épuisé toutes les voies .On a gagné tous les procès contre le promoteur immobilier Babacar Fall dit Mbaye de » Technologies 2000″.Nous l’ avons remporté en première instance, à la Cour d’ appel de Dakar et à la Cour Suprême .Mais, rien.Notre bourreau continue de vaquer à ses occupations comme si de rien n’ était.On n’ est las d’attendre .Il faut qu’on nous rétrocéde nos biens « , ont- ils fait savoir devant les journalistes.

Ces victimes qui interpellent l’ État pour que justice leur soit rendue dans les faits , menacent d’aller en grève de la faim prochainement.

Ibrahima NGOM