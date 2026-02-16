Levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom : l’Assemblée ouvre la voie aux poursuites

L’Assemblée nationale du Sénégal a adopté, ce lundi 16 février 2026, la levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom. Sur les 129 députés ayant participé au scrutin, 108 ont voté en faveur de la mesure, contre 21 voix opposées. Aucun parlementaire ne s’est abstenu.

Par cette décision, les élus autorisent la poursuite des investigations judiciaires dans cette affaire, permettant à la justice d’examiner les faits sans entrave institutionnelle.

Le maire d’Agnam est mis en cause dans un dossier portant sur l’introduction présumée d’objets interdits en détention. Les faits remontent à une fouille inopinée effectuée dans la nuit du 29 au 30 décembre 2025 à la Maison d’arrêt du Pavillon spécial. Lors de cette opération, les agents pénitentiaires ont découvert deux téléphones portables ainsi que cinq clés USB en sa possession, du matériel strictement prohibé en milieu carcéral.