MAC de Hann : La lutte traditionnelle…levier de réinsertion sociale

La Maison d’arrêt et de correction (MAC) de Hann a récemment vibré au rythme de la lutte traditionnelle, dans le cadre d’une initiative visant à faire du sport un outil d’accompagnement vers la réinsertion sociale. L’événement, soutenu sur les plans matériel et financier par la Ville de Dakar, s’inscrit dans une dynamique de valorisation des activités socio-éducatives en milieu carcéral.

Après plusieurs phases éliminatoires disputées au sein de l’établissement, la grande finale, organisée le 13 février, a opposé quatre finalistes devant un public composé notamment du Directeur général de l’Administration pénitentiaire (DGAP), du Directeur régional de l’Administration pénitentiaire (DRAP) de Dakar, de responsables pénitentiaires ainsi que des familles de détenus.

L’événement a également enregistré la présence de figures majeures de l’arène sénégalaise, parmi lesquelles Gris Bordeaux, Tidiane Faye, Tapha Mbeur, Général Malika, ainsi que le journaliste sportif Malick Thiandoum, venus témoigner leur soutien à cette initiative.

Au-delà de la performance sportive, cette compétition de lutte traditionnelle avait pour ambition de renforcer la cohésion sociale entre les détenus, de promouvoir la discipline et le respect des règles, tout en contribuant à leur préparation progressive à la réintégration dans la société. À travers ce type d’activités, l’administration pénitentiaire entend démontrer que le sport peut constituer un puissant vecteur de transformation personnelle et de reconstruction sociale.