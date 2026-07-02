Libération de Pape Malick Ndour : l’APR salue une victoire de la justice

L’Alliance Pour la République (APR) a exprimé sa satisfaction après la libération de Pape Malick Ndour, coordonnateur de la Convergence des Cadres Républicains (CCR). Dans un communiqué rendu public le 1er juillet 2026, le parti a qualifié son incarcération de « persécution politique » visant à réduire au silence un opposant.

Selon l’APR, cette décision judiciaire constitue une preuve que « la justice finit toujours par triompher sur l’arbitraire ». Le parti a également rappelé que plusieurs figures politiques et militantes, parmi lesquelles Maodo Malick Mbaye, Alioune Badara Ly, Mamadou Gueye, Ismaïla Madior Fall, Lat Diop, Daha Diallo et Jérôme Bandiaky, n’ont pas leur place en prison ou en résidence surveillée.

Dans son communiqué, l’APR réaffirme son engagement à poursuivre le combat contre « l’injustice et l’arbitraire » qu’elle estime marquer la vie politique nationale depuis l’arrivée du Pastef au pouvoir. Le parti appelle ses militants et sympathisants à maintenir la mobilisation pour obtenir la libération de toutes les personnes qu’il considère comme injustement poursuivies ou détenues.

L’APR a enfin félicité ses partisans pour leur forte mobilisation lors du rassemblement organisé le 27 juin 2026 à Pikine, qu’elle présente comme une démonstration de solidarité et de détermination.