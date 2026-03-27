Macky à l’ONU… l’Afrique se mobilise, Dakar à la traîne

À quelques jours de la date butoir du 1er avril 2026, l’Union africaine tente un coup de force diplomatique pour porter Macky Sall au sommet des Nations Unies (ONU). Malgré le désaveu cinglant des autorités de Dakar, l’ancien président mise sur une stratégie de légitimité continentale pilotée depuis Addis-Abeba.

Le destin diplomatique de Macky Sall se joue désormais sur une ligne de crête. Alors que le mandat d’António Guterres touche à sa fin, l’Union africaine (UA) a franchi une étape décisive ce 26 mars en transmettant un projet de décision visant à entériner la candidature de l’ancien président sénégalais au poste de Secrétaire général des Nations Unies. Sous l’impulsion du président burundais Évariste Ndayishimiye, actuel président de l’UA, cette démarche vise à offrir au continent une candidature unique et consensuelle.

Le processus, engagé selon la « procédure du silence », place les États membres devant leurs responsabilités : sans opposition d’un tiers des membres d’ici ce 27 mars, Macky Sall deviendra officiellement le porte-étendard de l’Afrique. Pour l’UA, l’argumentaire est clair : l’expérience de leadership de l’ancien président et sa capacité éprouvée à dialoguer avec les grandes puissances constituent des atouts majeurs. Dans un système multilatéral en crise, sa posture de « faiseur de consensus » est présentée comme le remède nécessaire à la paralysie actuelle.

Pourtant, cette ascension internationale se heurte à un paradoxe inédit : l’absence de soutien officiel de son propre pays, le Sénégal. Le ministre des Affaires étrangères, Cheikh Niang, a été catégorique en affirmant que Dakar n’a pas été associé à cette initiative. Ce désaveu de l’administration actuelle, couplé aux enquêtes pour « crimes contre l’humanité » ouvertes en août 2025 portant sur les violences de la période 2021-2024, crée un précédent complexe. Habituellement, la règle veut qu’un candidat bénéficie d’un socle national solide pour convaincre le Conseil de sécurité.

Cependant, la stratégie de Macky Sall repose sur une déterritorialisation de sa légitimité. En s’appuyant sur le parrainage direct du Burundi et le soutien du Bureau de l’Assemblée de l’UA, il transforme sa candidature en une cause continentale plutôt qu’en une ambition nationale. Cette approche permet de contourner les blocages de Dakar en faisant de lui le candidat de « l’Afrique de l’Agenda 2063 », soutenu par une organisation régionale qui refuse de voir ses ambitions mondiales entravées par des alternances politiques internes.

L’ancien chef d’État mise sur un bilan diplomatique que peu de rivaux africains peuvent égaler. Sa présidence de l’Union africaine en 2022 a marqué les esprits, notamment par son plaidoyer pour l’accès aux droits de tirage spéciaux (DTS) du FMI et pour l’octroi d’un siège permanent au Conseil de sécurité pour l’Afrique. Ce profil de « réformateur du système financier mondial » résonne particulièrement auprès des pays du Sud global, faisant de lui un candidat capable de fédérer bien au-delà des frontières du continent.

Le calendrier impose désormais une cadence infernale. Les prétendants ont jusqu’au 1er avril pour se déclarer officiellement. L’urgence pour l’UA est donc de créer un fait accompli diplomatique. En validant son soutien avant les « dialogues interactifs » prévus la semaine du 20 avril, l’organisation panafricaine espère sanctuariser la candidature de Macky Sall et décourager toute velléité de contestation interne ou de candidatures africaines concurrentes.

L’enjeu dépasse la personne de Macky Sall. En tentant d’imposer la candidature de Macky, l’Union africaine teste une nouvelle forme de souveraineté diplomatique collective. C’est un message envoyé au monde : l’Afrique choisit ses leaders en fonction de ses intérêts stratégiques globaux, et non plus selon les aléas des transitions politiques nationales. Si cette stratégie réussit, elle pourrait redéfinir les règles d’accès aux plus hautes fonctions internationales pour les dirigeants du continent.

L’élection prévue fin 2026 pour une prise de fonction en 2027 s’annonce comme un test de résistance pour Macky Sall. Entre la pression judiciaire à Dakar et l’onction diplomatique à Addis-Abeba, sa marge de manœuvre est étroite. Mais en politique, le vide est une hérésie !

La rédaction de Xibaaru