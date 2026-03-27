Revue de presse : La candidature de Macky au poste de SG de l’ONU en exergue dans les quotidiens

La candidature de l’ancien président sénégalais, Macky Sall, au poste de Secrétaire général de l’ONU et la conférence de presse des avocats de la Fédération sénégalaise de football (FSF) sont entre autres sujets abordés par les quotidiens reçus, vendredi, à l’Agence de presse sénégalaise (APS).

Le quotidien Libération note que la Commission de l’Union africaine (UA) apporte ‘’son plein soutien’’ à la candidature de Macky Sall.

Selon le journal, ‘’le bureau de l’assemblée de la Commission de l’UA s’est réuni hier sous la présidence de Evariste Ndayi-shimiye, Président de la République du Burundi et président de l’UA. A cette occasion, la Commission a transmis le projet de décision portant approbation de la candidature de Macky Šall, ancien Président de la République du Sénégal, au poste de secrétaire général des Nations unies, pour examen et adoption par l’Assemblée selon la procédure du silence’’.

Et la Commission a informé que ‘’si aucune objection n’est reçue de la part de plus d’un tiers des États membres ayant le droit de vote avant la fin de la journée du 27 mars 2026, le projet de décision sera réputé adopté par consensus conformément au Règlement intérieur applicable’’.

La candidature de l’ancien président sénégalais au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations unies (ONU) a été officiellement enregistrée par l’Assemblée générale de cette organisation. Elle a été présentée par le Burundi. Le second mandat du Portugais António Guterres, actuel secrétaire général de l’Organisation des Nations unies, prendra fin le 31 décembre prochain.

Les autorités sénégalaises n’ont pas encore formulé de soutien officiel à la candidature de Macky Sall, objet de profondes divisions au sein de la classe politique et de la société civile.

Macky Sall ‘’presque candidat officiel’’ de l’Union africaine au poste de Secrétaire général de l’ONU, selon WalfQuotidien.

Le journal rapporte que ‘’’le Burundi a transmis officiellement, hier, à l’Union africaine (UA) le projet de candidature de l’ex-président sénégalais, Macky Sall, au poste de secrétaire général de l’Organisation des Nations-unies (ONU). Si aucune objection n’est reçue d’ici ce soir 27 mars 2026, l’UA va valider la candidature du Sénégalais’’.

Sud Quotidien en déduit que ‘’l’UA franchit un cap’’ dans le processus de validation de la candidature de Macky Sall. ‘’Le processus de désignation du candidat africain au poste de Secrétaire général de l’ONU connaît une avancée majeure. Réuni sous la présidence d’Evariste Ndayishimiye du Burundi, le Bureau de la Conférence de l’Union africaine a validé un projet de décision en faveur de Macky Sall, ouvrant la voie à un soutien officiel du continent, sauf objection de dernière minute’’, écrit Sud.

Selon L’As, ‘’l’UA passe à l’offensive’’. ‘’L’Union africaine a engagé une procédure d’adoption par consensus pour soutenir la candidature de l’ancien Président sénégalais, Macky Sall, au poste de secrétaire général des Nations unies. Elle appelle à une mobilisation et à une unité du continent afin de renforcer ses chances dans un calendrier international particulièrement serré’’, note le journal.

Les quotidiens reviennent également sur la conférence de presse des avocats de la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans le cadre du litige avec la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et la Confédération africaine de football (CAF) au sujet de l’édition 2025 de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football.

‘’La décision du Jury d’Appel de la Caf du 17 mars, retirant le titre de champion d’Afrique au Sénégal, a été prise en violation totale des instruments juridiques internationaux, informent les avocats de la Fédération sénégalaise de football. Ils étaient en conférence de presse, hier, à Paris’’, écrit Le Soleil.

‘’Décidément, cette finale de la CAN 2025 est loin d’avoir rendu son verdict. Après l’officialisation de la victoire du Maroc, la Fédération sénégalaise de football (FSF), au-delà de son appel auprès du Tribunal arbitral du sport (TAS), ouvre une nouvelle étape dans l’escalade judiciaire autour de la finale de la CAN 2025. En marge de la conférence de presse d’hier jeudi, dans le 17e arrondissement de Paris, les avocats de la Fédération sénégalaise ont indiqué que d’autres actions pourraient être engagées en parallèle de la procédure sportive’’, souligne L’Observateur.

Selon le journal, ‘’Me Seydou Diagne, coordonnateur du pool d’avocats du Sénégal, a ainsi confirmé qu’une plainte pour corruption était en préparation contre les cinq personnes du Jury d’Appel de CAF (Asogbav Komlan, Masauko Timothy Msungama, Moez Ber Tahar Nasri, Roli Daibo Harriman et Faustino Varel Monteiro) qui ont rendu +cette décision absurde et scandaleuse+.’’

Source : APS