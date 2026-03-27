Mankeur Ndiaye rend hommage à Lionel Jospin : « Un destin français »

L’ancien ministre des Affaires étrangères du Sénégal, Mankeur Ndiaye, a salué avec émotion la mémoire de Lionel Jospin, figure emblématique de la gauche française, dans un message publié sur le réseau social X.

Dans son hommage, Mankeur Ndiaye décrit Lionel Jospin comme un « diplomate de carrière, homme d’État, homme de gauche, vertueux, respectueux des gens et des valeurs de gauche ». Il souligne également son parcours politique exceptionnel : ministre, député, Premier ministre, et candidat à l’élection présidentielle.

Pour Mankeur Ndiaye, Lionel Jospin incarne une autorité morale rare dans le paysage politique contemporain. Son engagement, sa rigueur intellectuelle et son sens de l’État ont marqué plusieurs générations de responsables politiques en France et ailleurs.

L’ancien chef de la diplomatie sénégalaise conclut son message par une formule évocatrice : « Un Destin Français », soulignant ainsi la portée historique et symbolique du parcours de Lionel Jospin.