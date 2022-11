Macky n’ira pas en 2024…voici son plan B qui va battre Sonko à plate couture

Après le démenti de l’APR quant aux propos de son Directeur des structures, Mbaye Ndiaye, qui a annoncé l’officialisation de la candidature du Président Macky Sall au sein du parti présidentiel pour 2024, les stratégies du Président de la République se précisent. Selon des sources, le patron de Benno a un plan B qui risque de surprendre les alliés de la coalition présidentielle mais aussi qui va déboussoler l’opposition. La sérénité de Macky Sall face aux menaces du bouillant Ousmane Sonko, renseigne sur la méga force que constitue son plan B. Et qui est ce plan B de Macky qui va laminer Sonko à la présidentielle de 2024… ?

Le Président de la République Macky Sall a beaucoup appris auprès de son prédécesseur le Président Me Abdoulaye Wade. En plus, de son expérience qu’il fut ancien militant de la gauche. Auprès de Me Abdoulaye Wade, il a compris cette fameuse doctrine que ce dernier a toujours clamé qu’il sait parfois « clignoter à gauche, mais tourner à droite » pour dérouter tous ses adversaires. Macky Sall a hérité cela de Me Abdoulaye Wade. Et aujourd’hui, il est en passe de dérouter tout son monde.

Partout, on annonce qu’il va tordre le cou à la Constitution qu’il a fait voter par voie référendaire en 2016, limitant ainsi le nombre de mandats du Président de la République du Sénégal à deux, en présentant sa candidature en 2024. C’est ainsi que le Directeur des structures de l’APR que l’on dit très proche du Chef de l’Etat Macky Sall et qui est son ministre d’Etat a, au cours d’une interview, accordée au quotidien Le Quotidien, que ce dernier est le candidat officiel de leur parti en 2024. Selon lui, il ne reste plus qu’à formaliser tout ça dans les prochaines semaines. Pape Mael Thiam, l’Administrateur général de l’APR a immédiatement démenti Mbaye Ndiaye.

En sa qualité d’Administrateur général de l’APR, la voix de Pape Mael Thiam compte plus que celle du sulfureux ministre d’Etat Mbaye Ndiaye. Au sein de l’opinion, l’on ne cesse de commenter cette divergence de points de vue au sein de l’APR. Fidèle à ce qu’il a jusqu’à présent entretenu, le Président de la République Macky Sall reste silencieux sur la question. A savoir, s’il va être candidat à un troisième mandat en 2024, oui ou non ? Pourtant, derrière sa tête, trône un plan.

Un plan qui risque de surprendre tout le monde, mais qui a mille chances de fonctionner. Macky Sall est un stratège politique. Il a déjà compris que jamais un scénario présentant son actuel Premier ministre, Amadou Ba pour être son successeur en 2024 ne fonctionnera. Face à Amadou Ba, Ousmane Sonko n’en fera qu’une bouchée. C’est pour cela que Macky Sall garde minutieusement son atout en manche ou, plutôt qu’il garde en secret son plan B qui risque de dérouter Ousmane Sonko ainsi que tous les autres membres radicaux de l’opposition. Macky Sall est en train d’élaborer astucieusement son plan B qui est tout simplement…Khalifa Sall.

Macky Sall est assuré qu’avec un successeur comme Khalifa Sall, jamais il n’y aura de chasse aux sorcières après lui. Khalifa Sall est un homme très aux rouages de la politique. Jamais, pour des questions de revanche, il ne va se lancer à la poursuite judiciaire de ses adversaires. Khalifa Sall présente l’image d’un homme d’Etat. Il est un homme qui inspire la confiance des Sénégalais. Entre lui et Ousmane Sonko, il n’y a pas photo, les Sénégalais ne vont même pas hésiter en votant pour lui.

Pour que son plan B puisse mieux fonctionner, Macky Sall travaille déjà le PS pour que Khalifa Sall rejoigne la maison mère et du coup regagne la mouvance présidentielle. Ce qui ferait du coup pour lui, le candidat de la mouvance présidentielle en 2024. Khalifa Sall garde une paire dans la manche. La plupart des députés de Yewwi Askan Wi sont de Taxaawu Sénégal qu’il dirige. Ce qui n’est pas à négliger, au cas où il sera le prochain Président de la République du Sénégal, après Macky Sall…

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn