Macky Sall…un leader politique (toujours) au cœur du tumulte

L’histoire politique de Macky Sall restera gravée comme celle d’un paradoxe sénégalais. Arrivé au pouvoir en 2012 sous l’aile d’un immense espoir démocratique pour mettre fin au régime d’Abdoulaye Wade, l’homme au slogan « la patrie avant le parti » a achevé ses douze ans de règne dans un climat de crispation inédit. Entre réalisations infrastructurelles de grande envergure et dérives autoritaires dénoncées avec virulence, son parcours dessine la figure d’un dirigeant qui n’aura jamais réussi à s’extraire de la controverse, même après avoir quitté le palais de l’avenue Roume.

Durant plus d’une décennie, la gouvernance de Macky Sall a été marquée par une confrontation systématique avec une opposition de plus en plus radicalisée. Dès son premier mandat, les critiques ont fusé sur la « traque des biens mal acquis », perçue par ses détracteurs comme une arme d’élimination politique visant des figures comme Karim Wade ou Khalifa Sall. Pour l’ancienne opposition, Macky Sall a instauré un système où la justice semblait marcher au pas de l’exécutif, transformant le jeu démocratique en un champ de mines pour quiconque osait défier son autorité.

Le parti PASTEF (Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité), mené par Ousmane Sonko, a été le fer de lance de cette contestation, portant des accusations précises et documentées qui ont ébranlé le régime. L’opposition dénonçait, à l’époque, des scandales de corruption majeurs, tels que l’affaire des contrats pétroliers impliquant le frère du président, Aliou Sall, ou encore la gestion opaque des fonds de la Covid-19. Ces faits, corroborés par des rapports d’institutions comme la Cour des Comptes, ont alimenté l’image d’une gouvernance prédatrice, loin de la transparence promise au soir de son élection.

Le point de rupture définitif avec une large partie de l’opinion s’est cristallisé autour de la répression sanglante des manifestations de 2021 et 2023. Le PASTEF a constamment rappelé le bilan lourd de ces événements, parlant de « crimes de sang » et de dizaines de « martyrs » tombés sous les balles des forces de l’ordre. Cette période a laissé des cicatrices profondes dans le tissu social sénégalais, ancrant l’idée d’un régime prêt à tout pour conserver le pouvoir, y compris par l’usage disproportionné de la force contre sa propre jeunesse.

Aujourd’hui, alors que Macky Sall lorgne le poste prestigieux de Secrétaire Général de l’ONU, la controverse le poursuit au-delà des frontières nationales. Sa candidature, initialement portée par le Burundi, suscite une levée de boucliers sans précédent. Ce qui devait être une consécration diplomatique internationale se transforme en un nouveau front de bataille, où son bilan intérieur devient son principal handicap. La communauté internationale observe avec circonspection cet ancien président dont le départ a été précipité par une crise pré-électorale majeure.

Le dernier développement de cette affaire c’est quand 20 pays de l’Union Africaine (UA) ont officiellement exprimé leur rejet ou de sérieuses réserves quant à sa candidature. Ce désaveu continental souligne une fracture profonde ; pour certains, l’image d’un leader ayant flirté avec le troisième mandat et «réprimé» son opposition ne correspond pas aux valeurs de paix et de droits de l’homme portées par l’organisation onusienne. Le consensus africain, sur lequel il comptait, semble avoir volé en éclats.

À Dakar, le signal envoyé par les nouvelles autorités est tout aussi cinglant. Le gouvernement actuel a refusé d’apporter le soutien diplomatique nécessaire à Macky Sall, précisant que le Sénégal n’était pas à l’origine de cette démarche. Ce manque de solidarité nationale est un message clair : le pays ne souhaite pas cautionner à l’international un homme dont il conteste encore le bilan comptable et humain. En diplomatie, le silence de la capitale d’origine est souvent plus éloquent que les critiques les plus acerbes.

Sans surprise, le parti PASTEF, désormais au cœur du pouvoir, s’oppose avec une fermeté absolue à cette ascension. Les cadres du parti rappellent sans relâche que les Nations Unies ne peuvent devenir un refuge pour les dirigeants en quête d’immunité ou de rédemption diplomatique. Pour les partisans de Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko, soutenir Macky Sall serait une trahison envers les victimes des répressions passées et un affront à la quête de justice qui anime le nouveau régime.

Macky Sall reste prisonnier de son propre héritage. Entre la révélation récente d’une dette publique cachée et les poursuites pour haute trahison qui se profilent à l’Assemblée nationale, l’ancien président découvre que le costume de diplomate mondial peine à masquer les déchirures de sa politique intérieure. Sa trajectoire, de l’espoir de 2012 à l’isolement de 2026, illustre la difficulté de diriger dans la controverse permanente sans jamais finir par en être la victime.

La rédaction de Xibaaru