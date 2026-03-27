Candidature de Macky à l’ONU : Les précisions de sa Pôle Communication

À la suite de la publication d’une note verbale de la Commission de l’Union africaine annonçant que le projet de décision visant à soutenir la candidature de l’ancien président sénégalais Macky Sall au poste de Secrétaire général des Nations Unies n’a pas été adopté, le Pôle Communication du candidat a tenu à apporter des clarifications.

Selon l’Union africaine, vingt États membres ont rompu la procédure de silence. Le communiqué du Pôle Communication précise que sur ces vingt pays, quatorze ont exprimé une objection formelle tandis que six ont simplement demandé une extension du délai de la procédure, sans s’opposer au projet de décision. Ainsi, trente-cinq États membres sur cinquante-cinq n’ont formulé aucune objection ni sollicité de délai supplémentaire.

Depuis la publication de la note verbale, deux évolutions ont été enregistrées : l’Égypte a retiré sa demande d’extension et le Libéria a levé son objection. Le nombre d’opposants se réduit donc à treize pays, tandis que cinq maintiennent leur demande d’extension.

Le Pôle Communication rappelle que la candidature de Macky Sall, déposée et enregistrée le 2 mars 2026, demeure valide. Il exprime sa gratitude au Bureau de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de l’Union africaine ainsi qu’aux États membres ayant soutenu le projet de décision. Il souligne également son respect envers les pays ayant exercé leur droit d’objection ou de demande d’extension.

Enfin, le communiqué salue le soutien de l’Organisation des Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLUA), exprimé lors de sa réunion du 25 mars à Nouakchott, ainsi que les nombreuses marques de sympathie reçues de la part de personnes et d’institutions.