ONU : Dr. Papa Demba Thiam décrypte le rejet de Macky Sall par des membres de l’UA

Voici mon analyse personnelle de ce qui s’est passé aujourd’hui à l’Union Africaine, suite à un projet de résolution de soutien consensuel à la candidature du Président Macky Sall au poste de Secrétaire Général des Nations Unies, avec une procédure de silence (non-objection) qui avait donné aux États-Membres, un délai de 24 heures seulement.

Beaucoup d’États n’étant pas à l’aise avec des procédures expéditives qui ne laissent pas de temps nécessaire à la réflexion et aux consultations, on peut avoir une lecture différente de celles très émotives qui circulent actuellement.

Le silence qui a été brisé par 20 États (sur 54 États-Membres), peut être tout simplement l’expression de la souveraineté de ces 20 États Africains et pas forcément leur rejet de sa candidature. Parce qu’à ce stade, cela n’aurait aucun sens ni politique, ni pratique, le choix du SG des Nations Unies ne pouvant se faire par un Droit de Veto sur une procédure qui est propre à l’Union Africaine.

Par contre, que 34 États Africains n’aient pas exprimé d’objection à cette procédure qui est contraignante et peut-être même inédite, peut être plutôt très encourageant pour lui. Cela pourrait être même vu comme un ballon d’essai réussi!

Pour mieux se faire une opinion sur la manière dont se fait l’élection du Secrétaire Général des Nations Unies, sur ce qui compte et sur ce qui ne compte pas, Il faudrait peut-être lire cet article de Russia Today (de ce même jour), qui est un média d’État Russe qui n’écrit presque jamais rien, sans l’aval du Kremlin, qui a aussi un Droit de Veto au Conseil de Sécurité.

“L’Union africaine fait bloc derrière Macky Sall pour l’ONU

L’Union africaine a franchi une étape décisive en soutenant la candidature de Macky Sall au poste de secrétaire général de l’ONU, via une procédure de validation par consensus entre ses États membres. Ce soutien vise à permettre au continent africain de parler d’une seule voix dans cette course stratégique.”

Dr. Papa Demba Thiam