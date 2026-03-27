Les temps forts de la visite du Président Bassirou Diomaye Faye en Espagne (Par Momar Dieng)

La visite officielle du Président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en Espagne a été marquée par plusieurs séquences fortes, à la fois sur le plan diplomatique, économique et humain.

Dès son arrivée à Madrid, le Chef de l’État a été accueilli avec les honneurs protocolaires, dans une atmosphère qui reflète la solidité des relations entre le Sénégal et l’Espagne. Ce moment symbolique a donné le ton d’une visite placée sous le signe du respect mutuel et du renforcement du partenariat bilatéral.

Au cours de son séjour, le Président a eu des échanges approfondis avec les autorités espagnoles, notamment avec le Président du gouvernement Pedro Sánchez. Les discussions ont porté sur des enjeux majeurs tels que la coopération économique, la gestion des flux migratoires et la stabilité régionale, avec une volonté partagée de construire des solutions durables et concertées.

La visite a également permis de concrétiser plusieurs accords de coopération dans des domaines essentiels comme l’énergie, la pêche, la formation professionnelle et la migration. Ces engagements traduisent une ambition commune : bâtir un partenariat équilibré, tourné vers le développement et l’intérêt des populations des deux pays.

Un moment particulièrement fort a été la rencontre avec la communauté sénégalaise établie en Espagne. Le Président a pris le temps d’écouter les préoccupations de ses compatriotes, notamment en matière d’intégration et de conditions de vie. Il a salué leur contribution remarquable au développement du Sénégal et a réaffirmé l’importance de leur rôle dans le renforcement des relations entre les deux nations.

À cette occasion, les efforts des autorités diplomatiques et consulaires ont été salués, ayant permis de favoriser une plus grande autonomie des responsables de la communauté dans leur organisation et leur participation à la rencontre. Cette dynamique a permis une participation active et structurée.

Toutefois, dans un esprit constructif, il a été recommandé qu’à l’avenir un temps de parole soit explicitement accordé aux responsables de la communauté afin qu’ils puissent s’exprimer pleinement. Il a également été suggéré de prévoir un temps beaucoup plus large pour les interventions, un format jugé plus adapté à la diversité et à la richesse de la communauté sénégalaise en Espagne.

Sur le plan économique, une rencontre entrepreneuriale a réuni des acteurs clés des secteurs public et privé. À cette occasion, Serigne Mboup a livré une intervention marquante en appelant à une économie plus proactive, fondée sur l’anticipation, l’innovation et la transformation locale des ressources. Il a insisté sur le rôle central du secteur privé comme moteur de croissance et de création d’emplois, tout en soulignant la nécessité de renforcer les synergies avec les pouvoirs publics pour favoriser un environnement propice à l’investissement durable.

Par ailleurs, en marge des activités officielles, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reçu en audiences diverses personnalités, parmi lesquelles Juan Jesús Rodríguez Marichal. Ces échanges s’inscrivent notamment dans le cadre des préparatifs du forum international Africagua 2027, prévu au Sénégal et organisé conjointement avec l’Union des Chambres de commerce ainsi que la Chambre de commerce de Fuerteventura. Ce forum, centré sur les thématiques de l’eau et des énergies renouvelables, constitue une plateforme stratégique pour renforcer la coopération entre l’Afrique et l’Europe autour des enjeux du développement durable.

Au-delà des différents temps forts, cette visite traduit une vision claire : celle d’un Sénégal engagé dans une diplomatie ouverte, équilibrée et tournée vers des partenariats concrets. Elle met également en valeur le rôle stratégique de la communauté sénégalaise à l’étranger et l’importance de consolider les liens économiques et humains entre les deux pays.

En définitive, cette visite qui est la deuxième du genre en Espagne marque une étape importante dans le renforcement des relations sénégalo-espagnoles et ouvre des perspectives prometteuses pour l’avenir, tant sur le plan économique que social et diplomatique. Le Président est rentré à Dakar jeudi en fin de soirée.

MOMAR DIENG DIOP ESPAGNE