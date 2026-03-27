Sénégal–Pérou : Un amical de prestige devant 80.000 spectateurs

La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) annonce que l’équipe nationale du Sénégal affrontera le Pérou en match amical ce samedi 28 mars 2026 au Stade de France, à Saint-Denis. Le coup d’envoi est prévu à 16h00 GMT (17h00 heure de Paris).

La FSF informe que le stade affiche complet et qu’aucune vente de billets ne sera effectuée sur place le jour du match. L’enceinte de Saint-Denis, d’une capacité de 80.000 places, s’apprête à vibrer au rythme des « Lions de la Téranga », devant plus de 60.000 spectateurs attendus.

Au-delà de l’aspect sportif, cette rencontre se veut une véritable célébration du football africain et un moment de communion pour la diaspora sénégalaise, venue en nombre pour fêter le deuxième titre continental remporté récemment au Maroc.

La programmation officielle prévoit l’ouverture des portes à 14h00, suivie à 15h00 d’une pré-cérémonie avec un show artistique animé par Youssou Ndour et Booba. À 15h45, le Trophée de la Coupe d’Afrique des Nations sera présenté officiellement au public. La cérémonie prendra fin à 16h00, avant le coup d’envoi du match Sénégal–Pérou fixé à 17h00 (heure de Paris).

La Fédération Sénégalaise de Football remercie ses supporters pour leur mobilisation exceptionnelle et invite chacun à vivre ce moment historique dans le respect et la ferveur sportive.