Madiambal en colère contre Macky Sall…C’est chaud !

Attaques contre régime : Qu’a Madiambal Diagne contre son ami Macky Sall ?

Les Sénégalais qui ont pris connaissance de l’article au vitriol paru dans le quotidien d’hier mardi 8 juin, n’en sont toujours pas revenus de lire Madiambal Diagne s’en prendre au régime de son ami Macky Sall. Plusieurs ont dû se poser la question de savoir si Madiambal Diagne n’est pas en colère contre son ami Macky Sall ? Du reste, voilà plus de dix jours que le quotidien du « grand ami » de Macky Sall depuis les années de braise traversées par ce dernier du temps du Président Abdoulaye Wade, attaque les réalisations du régime.

Dans son article au vitriol sorti hier, Madiambal Diagne « lynche » la gestion des terres par le régime du Président Macky Sall, en annonçant qu’ils « ont fait pire que les Wade ». « Selon l’entendement général, il ne restait plus de terres à Dakar après le passage de Abdoulaye Wade. Mais on aura la preuve du contraire. Macky Sall avait dénoncé les attributions foncières scabreuses du régime défunt et avait promis que plus jamais de telles pratiques ne seraient tolérées. Il avait chargé le Pr Moustapha Sourang d’élaborer un rapport sur la question foncière. Des consultations furent faites sur l’ensemble du territoire national pour voir clair sur tous les litiges et proposer des réformes sur la question foncière au Sénégal. Mais très rapidement le régime de Macky Sall a pris le pli de son prédécesseur. Des terrains, en veux-tu, en voilà. On se nourrit toujours sur la bête ». Un des passages de l’article de Madiambal Diagne.

Certains en arrivent à se demander ce qui fait courir Madiambal Diagne ? Pierre Goudiaby Atépa laisse entendre que Madiambal Diagne est mal venu pour faire la leçon sur la gestion du foncier alors que lui-même a construit sur le littoral où il habite. Il n’y a pas de fumée sans feu. L’on ne connait sans doute pas encore les motivations de Madiambal Diagne.

La rédaction de Xibaaru