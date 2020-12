Mamadou Diop Decroix a aussi reçu Khalifa Sall

Khalifa Sall, se bouge enfin. L’ancien Maire de Dakar poursuit depuis quelques jours sa tournée auprès des leaders politiques encore dans l’opposition pour réussir à les réunir autour des questions de l’heure. Après Ousmane Sonko, il a été reçu hier par Abdoul Mbaye et Mamadou Diop Decroix. Le député l’a annoncé sur sa page Facebook.

« Nous avons reçu cet après-midi du mardi 15 décembre 2020 à mon domicile notre ami et compagnon de lutte Khalifa Ababacar Sall à la tête d’une forte délégation.

La situation du pays et les perspectives du renforcement de l’opposition ont été au menu des échanges. À l’issue des discussions franches et cordiales, de fortes convergences ont été relevées au sujet des responsabilités de l’opposition sénégalaise aujourd’hui ainsi que sur les modalités d’assumer de telles responsabilités.

J’ai, au nom de la délégation d’Ànd-Jëf/Pads et en mon nom personnel, remercier Khalifa Ababacar Sall pour son initiative et exprimer l’engagement de notre parti à œuvrer, comme par le passé, à l’émergence d’une opposition forte et crédible, capable de se tenir aux côtés des populations pour la satisfaction de leurs préoccupations légitimes, capable de remporter les batailles démocratiques en vue, et contre les orientations, les politiques et la gouvernance actuelles », a écrit Decroix sur sa page Facebook.