Manifs juin 2023 : Auchan envoie 2300 agents en chômage technique

Suites aux violentes manifestations et saccages qui se sont déclarés au Sénégal les 1er, 2 et 3 Juin dernier, 2300 agents directs et plus de 500 employés indirects d’Auchan ont été envoyés en chômage technique. Ces derniers sont ses fournisseurs qui travaillent dans des unités de production et unités industrielles. L’annonce est faite par Doudou Keïta, secrétaire général du Synatracom.

Selon le quotidien Rewmi qui donne l’information, le préjudice financier est estimé à 15 milliards F CFA. Et en tout, dix-neuf (19) magasins ont été mis à sac. De ce fait, les syndicalistes invitent les pouvoirs publics à anticiper la sécurisation des grandes surfaces de distribution.