Manifs juin 2023 : Le Cosydep dresse un lourd bilan

Après les manifestations violentes sur fond de saccages et d’actes de vandalisme à Ziguinchor, l’heure est au bilan, concernant les structures scolaires attaquées et autres établissements d’enseignement supérieur touchés. En effet, depuis le jeudi 1er juin 2023, à la suite des tensions juridico-socio-politiques, la situation scolaire a enregistré de nouvelles perturbations impactant le déroulement normal des cours, en ce dernier trimestre de l’année. D’ailleurs, à la suite d’une tournée de visite des sites par l’antenne régionale de la COSYDEP, il a été constaté des actes de vandalisme dans plusieurs établissements de l’académie de Ziguinchor, particulièrement dans la commune de Ziguinchor, selon Actusen.

En effet, les manifestants ont saccagé des écoles, brûlant tout sur leur passage, constate pour le déplorer la COSYDEP. Sur les infrastructures scolaires, d’après la COSYDEP, des blocs administratifs, salles de classe ou salles informatiques sont détruits, fenêtres et portails caillassés, installation électrique ou hydraulique saccagées. En matière de mobilier scolaire, des armoires démontées et dévalisées, table-bancs brulés ou transportés par des manifestants. Concernant le matériel pédagogique, des manuels scolaires emportés et/ou volés, cahiers d’évaluation et dossiers d’élèves (Etat civil) déchirés et/ou réduits en cendre, ordinateurs volés et/ou brûlés, imprimantes et photocopieuses détruites.

Issue de secours

Au regard de ces constats, COSYDEP Ziguinchor suggère comme mesures immédiates le fait d’établir l’état des lieux ou un diagnostic exhaustif et diligent des saccages afin de maîtriser les besoins. En même temps, propose-t-elle d’organiser, autour de l’Inspection d’Académie de Ziguinchor et de ses IEF, une séance systématique de concertation avec les acteurs et partenaires, en vue de construire des consensus forts et indispensables à une bonne poursuite des apprentissages et de soutenir l’accompagnement immédiat des écoles impactées, en table bancs et en consommables pour la poursuite des apprentissages et l’administration des épreuves d’évaluation de fin de trimestre. Parmi les suggestions de la COSYDEP, figurent aussi la nécessité de mettre en place un dispositif spécifique de prise en charge des élèves en vue d’accompagner efficacement leur préparation aux évaluations de fin de trimestre ou aux examens de fin d’année, de planifier une éventuelle session spéciale (CFEE, BFEM) pour les élèves durement éprouvés par les événements, et d’impulser un dispositif anticipatoire de gestion des aléas de la saison des pluies par la réfection des salles de classe endommagées.

La liste des écoles élémentaires et maternelles impactées

Amath BARRY, Mamadou BAYO, Marie Affinko DIATTA, David CARVALHO, Ataba TABAR, Hlma NEMA, Boucotte Sud NEMA, Luc MENDY, Lyndiane Privé, Lyndiane 3, Landing TAMBA, Daouda SANE, François NTAB.

La listes des CEM

Soucoupapaye, Boucotte SUD, Lyndiane 1, Boucotte EST, Lyndiane 2, Kenya, Cours Privé Lyndiane (6ème – 3ème), Centre de sauvegarde, Cours Privé Padoue (6ème – Tle), PEYRISSAC, DJIGNABO, DJIBOCK, KENYA, ALINE SITOE DIATTA (Oussouye), AHOUNE SANE (Bignona)

La liste des instituts d’enseignements supérieurs : UFR Santé/UASZ, ISEG, CRFPE.