Le sélectionneur des lions, Aliou Cissé a publié la liste des 26 joueurs pour les deux matchs amicaux de la fenêtre FIFA du mois de juin, contre la Zambie (le 5 juin) et le Cap-Vert (le 8 juin). Dans cette liste on note les retours en sélections de Saliou Ciss, Youssouf Sabaly, Lamine Gassama, Ismaila Sarr, Sada Thioub, Famara Diedhiou et Habib Diallo font leur retour. Absent lors du dernier regroupement , incertitudes planent sur Édouard Mendy.

Voici cette fameuse liste :