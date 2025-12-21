Me Diaraf Sow répond au FDR : « Le Sénégal avance avec assurance sous le tandem Diomaye-Sonko »

Le président national de l’Alliance démocratique pour une Afrique émergente/Joowléene (ADAE/J), Me Diaraf Sow, a livré une réponse ferme au Front pour la Défense de la République (FDR), qu’il accuse de tenir un discours alarmiste déconnecté des réalités du pays. Dans une déclaration au ton offensif, l’avocat et responsable politique a salué les orientations du nouveau pouvoir et défendu le bilan des premiers mois du tandem exécutif formé par le président Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko.

Selon Me Sow, « il n’existe aucune crise institutionnelle au Sénégal ». À rebours des critiques du FDR, il affirme que la Présidence et la Primature fonctionnent « en parfaite synergie », guidées par l’intérêt général. Cette cohésion au sommet de l’État, soutient-il, garantit une gouvernance efficace et met fin aux « querelles de palais » qui ont, par le passé, fragilisé l’action publique.

Sur le plan judiciaire, le président de l’ADAE/J estime que le pays vit « un changement de paradigme majeur ». Il met en avant une justice désormais indépendante, affranchie des pressions politiques, et la fin de l’impunité. À l’appui de son propos, il cite la nomination de responsables « à l’intégrité irréprochable » à la tête de structures stratégiques, notamment l’Ageroute, symbole selon lui d’une rupture avec les pratiques de malgouvernance.

Me Diaraf Sow a également insisté sur les mesures économiques prises par le gouvernement pour soutenir le pouvoir d’achat. Il évoque des « baisses historiques » des prix du gaz et du carburant, ainsi qu’une diminution « réelle et contrôlée » des prix du riz et des denrées de première nécessité, rendues possibles, selon lui, par une gestion transparente et une rigueur budgétaire accrue.

La question sécuritaire n’a pas été en reste. L’opération menée à Mbour dans la nuit du 19 au 20 décembre 2025 est citée comme illustration de la capacité de l’État à protéger les citoyens. Me Sow a tenu à féliciter le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Bamba Cissé, saluant un leadership « de terrain » et « sur le pied de guerre » aux côtés des forces de défense et de sécurité.

Le président de l’ADAE/J estime que le FDR « peine à s’adapter à la nouvelle ère de transparence » impulsée par les nouvelles autorités. Il appelle les Sénégalais à soutenir « massivement » l’action du tandem Diomaye-Sonko, convaincu que « la marche vers la souveraineté est irréversible ». Pour Me Diaraf Sow, l’heure est à la consolidation des acquis afin de « bâtir le Sénégal de demain ».