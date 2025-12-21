Sonko -Diomaye et le Projet ou l’ultime rayon d’espoir d’un Sénégal émergent!

Si les informations faisant état d’une mésentente politique profonde qui frôle la cassure entre les deux hommes sont avérées, je ne serais pas certainement le seul sénégalais à faire définitivement le deuil de l’engagement et l’intérêt voués à la politique. En effet, inutile de rappeler le prix élevé que les Sénégalais ont payé pendant 3 ans pour la matérialisation d’un rêve, longtemps entretenu et vendu au peuple. Depuis sa création, Pastef n’a cessé de faire le marketing d’un souverainisme assumé, d’un panafricanisme absolu dans un Sénégal qu’ils projetaient déjà d’en faire » A golden Land » à partir de 2024, date de leur accession au pouvoir.

Le discours politique de Pastef pré -election a réussi à réanimer nos cœurs et notre raison longtemps inertes sous les coups des trahisons et du désespoir politiques cycliques ,qui n’ont cessé de poursuivre le peuple sénégalais telle une malédiction. La puissance et la sincérité du discours politique ont conquis les cœurs, dompté notre sens critique et ouvraient déjà la fenêtre d’espoir de la fin des désenchantements politiques et le parachèvement de la construction d’un Sénégal réellement émergent.

Pour cela, la jeunesse pionnière de toutes les grandes révolutions a lourdement payé de son sang un rêve qui sembe se noyer dans les eaux nauséabondes des clivages politiques et considérations crypto personnelles.

Quel est le Sénégalais qui aura encore le courage moral, de gober des discours politiques, d’offrir de son temps des aventuriers politiques qui ne cessent de pérenniser le cycle hideux des trahisons, de la démagogie et du cynisme des politiques envers leur peuple?

Qui croirait encore à la valeur de l’amitié, du compagnonnage, même soutenue par la belle et puissante tradition consistant à nommer son enfant après son ami ou un de ses proches?

Ainsi, trahison ne serait aussi amère pour le peuple sénégalais que de voir deux hommes qui ont eu à prêcher partout leur loyauté et amitié l’un vers l’autre, leur engagement sincère à vouloir travailler ensemble pour faire émerger ce pays et leur résistance à la corruption vicieuse qu’exerce le pouvoir sur les hommes.

Même si. Constitutionnellement, Bassirou demeure l’autorité suprême de ce pays, les vertes prairies du pouvoir ne devraient jamais occulter la rude vérité selon laquelle sa légalité repose entièrement sur la légitimité, le courage et le charisme politique d ‘Ousmane Sonko,qui a toujours survécu à la tyrannie d’un pouvoir politique qui a usé de toutes les méthodes pour l’éteindre à jamais. Tel un phénix, il renaît toujours de ses cendres et tout en créant d’autres.

De ce fait, pour la mémoire des 80 âmes fauchées, pour la sauvegarde de la valeur chère de l’amitié et pour le respect moral des promesses électorales, Diomaye doit rester Sonko et Sonko doit demeurer Diomaye.

Prof Modou Aissa Seye.