Le corps d’une femme découvert dans le congélateur…d’un supermarché

Le corps sans vie de Massiell Garay Sanchez a été retrouvé dans le congélateur d’un supermarché de Miami, en Floride (Etats-Unis).

C’est un employé qui a fait la macabre découverte dimanche, vers 8 heures du matin.

Cette femme, âgée de 32 ans, ne travaillait pas au supermarché.

La jeune mère de famille est entrée dans le magasin la veille au soir, et n’a visiblement effectué aucun achat.

Massiell Garay Sanchez était médecin.

Cette anesthésiste spécialisée en cardiopathies congénitales laisse derrière elle ses deux enfants qui vivent toujours au Nicaragua, son pays d’origine.

Comment s’est-elle retrouvée dans le congélateur de ce supermarché Dollar Tree ?

Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce drame.

Source : F D