Son père frappe sa mère…une adolescente de 16 ans appelle la police

Un homme a comparu devant le Tribunal de Sarreguemines pour des faits de violences conjugales.
Cela faisait longtemps que sa fille voyait sa mère subir des violences de la part de son père à leur domicile de Petit-Réderching, en Moselle.
Mais le 15 septembre dernier, son père a été trop loin.
L’adolescente de 16 ans a appelé les forces de l’ordre pour mettre fin aux violences conjugales de son père. Ce dernier a été interpellé et placé en garde à vue.
A la barre, la jeune fille a déclaré que, malgré ces différents épisodes de violences, le prévenu était un excellent papa.
Il a été condamné cette semaine à un an de prison avec sursis.