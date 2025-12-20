Battu par Anthony Joshua…Jake Paul hospitalisé

La soirée a été éprouvante pour Jake Paul à Miami. Opposé à Anthony Joshua, ancien champion du monde des poids lourds, l’Américain n’a jamais réussi à inverser le cours d’un combat largement dominé par le boxeur britannique.

La rencontre s’est achevée au sixième round. Soumis à une pression constante et touché à plusieurs reprises, Jake Paul a finalement cédé face à la puissance et au gabarit de Joshua.

À l’issue du combat, le youtubeur reconverti en boxeur professionnel a été évacué vers un hôpital de Miami pour une suspicion de fracture de la mâchoire. Âgé de 28 ans, il a néanmoins fait preuve de courage et de détermination, tentant de rivaliser malgré un net désavantage physique et technique.

Son promoteur, Nakisa Bidarian, a confirmé que des examens médicaux étaient en cours, précisant que la durée de récupération pourrait s’étendre entre quatre et six semaines.

Malgré la défaite, Jake Paul s’est montré rassurant. « Je me sens bien. C’était un combat difficile, mais j’aime ce sport », a-t-il déclaré. Il a également partagé sur les réseaux sociaux des images illustrant l’intensité de l’affrontement.

Reconnaissant la supériorité de son adversaire, il a admis que la fatigue avait pesé lourd. Jake Paul assure toutefois vouloir se reposer avant de revenir plus fort, avec en ligne de mire un objectif inchangé : décrocher un titre mondial.