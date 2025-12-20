Ramadan 2026 : le début du jeûne attendu dans environ 60 jours

La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire (Conacoc) a annoncé que le mois de Ramadan 2026 devrait débuter dans environ soixante jours.

Réunie ce samedi 20 décembre 2025 pour procéder à l’observation du croissant lunaire, la commission a indiqué que la lune n’a été aperçue dans aucune localité du pays.

En conséquence, le lundi 22 décembre 2025 est retenu comme premier jour du mois lunaire de « ndeyi koor », également appelé Radjab.

« Nous sommes ainsi à 60 jours du début du mois de Ramadan », a précisé la Conacoc dans son communiqué officiel.