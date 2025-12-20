Opération contre les boulangeries clandestines à Kaolack : cinq individus interpellés

Le Commissariat central de Kaolack a mené, le 17 décembre 2025, une vaste opération de contrôle dans les quartiers de Thiofack et de Bongré, ciblant des unités de production de boulangerie et de pâtisserie opérant en dehors du cadre légal. Cette intervention s’est soldée par l’interpellation de cinq individus pour de graves infractions liées à la production et à la distribution de denrées alimentaires.

Selon les informations recueillies, l’opération visait à sanctionner plusieurs manquements à la réglementation en vigueur, notamment la violation des règles encadrant la production et la commercialisation des produits alimentaires, le défaut d’agrément technique et l’absence d’autorisation administrative d’ouverture. Les mis en cause sont également soupçonnés de mise en danger de la vie d’autrui, à travers la vente de produits potentiellement corrompus ou toxiques, ainsi que du non-respect des normes de salubrité des locaux de préparation.

Les investigations menées sur les différents sites ont mis en évidence des conditions de travail particulièrement préoccupantes. Les unités contrôlées fonctionnaient sans aucun cadre légal, ni agrément technique, ni inscription au Registre du commerce et du crédit mobilier (RCCM). Les locaux présentaient par ailleurs une insalubrité notoire, incompatible avec toute activité de production alimentaire.

Les forces de l’ordre ont également relevé d’importants risques sécuritaires et environnementaux, notamment l’utilisation de charbon de bois comme combustible principal, en violation des normes de sécurité incendie et des règles de protection de l’environnement.

Face à l’imminence du danger pour la santé publique, les autorités ont ordonné l’arrêt immédiat de toute activité de production, la mise sous scellés des sites clandestins et le placement en garde à vue des cinq personnes interpellées.

L’enquête se poursuit en collaboration avec les services régionaux du Commerce et de l’Hygiène, afin de situer toutes les responsabilités et de prévenir la réapparition de telles pratiques dans la ville de Kaolack.