Ajaccio : un homme d’origine sénégalaise abattu par la police

Un homme de 26 ans a été mortellement atteint par des tirs de la police nationale ce samedi aux environs de 12h30, en plein centre-ville d’Ajaccio, en Corse-du-Sud. La piste terroriste a été formellement écartée par le parquet.

La victime, identifiée comme Muhamed G., était d’origine sénégalaise et détenait une carte d’identité belge. Il faisait l’objet d’un signalement pour disparition inquiétante et serait arrivé récemment en Corse. Selon le procureur de la République d’Ajaccio, Nicolas Septe, l’homme était inconnu des services de renseignement.

D’après les premiers éléments de l’enquête, Muhamed G. circulait armé de deux couteaux à steak. Il aurait entamé une déambulation à trottinette depuis la rocade avant de se diriger vers le cours Napoléon, une artère très fréquentée du centre-ville, à proximité du marché de Noël.

Une première altercation aurait eu lieu dans un bar, d’où il aurait été expulsé alors qu’il exhibait un couteau. Une seconde altercation dans un autre établissement du même secteur a conduit à l’intervention des forces de l’ordre.

Les policiers ont sommé l’individu de lâcher ses armes blanches et tenté de le neutraliser à l’aide d’un pistolet à impulsion électrique, sans succès. Selon une source proche du dossier, l’homme aurait alors avancé vers un policier, couteau à la main, dans l’intention de le poignarder. Les forces de l’ordre ont ouvert le feu, atteignant mortellement l’individu de trois tirs. Un policier a été légèrement blessé à la main au cours de l’intervention.

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent l’homme progressant sur le cours Napoléon sous la menace des armes des policiers. On y entend notamment des injonctions à l’usage du taser. Le secteur a été immédiatement bouclé et la circulation interrompue. Le corps de la victime a été recouvert d’un tissu au milieu de la chaussée, tandis que la police scientifique procédait aux constatations.

Une enquête a été ouverte pour « homicide volontaire » et « violences aggravées ». L’Inspection générale de la police nationale (IGPN) a été saisie afin de faire la lumière sur les circonstances exactes de l’intervention.

Réagissant sur le réseau social X, le ministre de l’Intérieur, Laurent Nuñez, a salué la réactivité des policiers d’Ajaccio, estimant que leur intervention avait permis de « mettre un terme à la menace » dans un contexte de vigilance renforcée en cette période de fin d’année.