Société

Ziguinchor : Le président Diomaye a rendu visite à la maman de Sonko

Par Niakaar
0

Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, est à Ziguinchor. Il en a profité pour aller au quartier Hlm, précisément au domicile familial de Ousmane Sonko, pour rendre une visite de courtoisie à la maman de son premier ministre. Selon Seneweb, il a quitté les lieux peu avant 17 heures, pour se rendre à la Gouvernance de Ziguinchor.

Avant cette visite, le chef de l’Etat s’était rendu au chantier de l’aéroport de Ziguinchor. Il y a été accueilli par le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, le ministre des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, ainsi que le directeur général de l’AIBD, Cheikh Bamba Dièye.

laissez un commentaire