Meghan Markle de retour à Londres : sa robe (pas donnée) s’arrache (photos)

Exilée au Canada depuis plusieurs semaines, Meghan Markle a fait son grand retour au Royaume-Uni et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle était sensationnelle ! La duchesse de Sussex est apparue dans une robe bleue… déjà en rupture de stock.

Meghan Markle mal aimée des Britanniques ? Pas si certain… Tout comme sa belle-soeur Kate Middleton, l’ancienne actrice américaine est très scrutée à chacune de ses sorties. De retour auprès de la couronne, jeudi 5 mars 2020, elle a fait sensation au bras de son mari le prince Harry. Sa tenue a été si appréciée que le modèle s’est vendu comme des petits pains.

Même s’ils ont annoncé qu’ils renonçaient à leurs fonctions de membres seniors de la famille royale – prenant notamment leur indépendance financière –, Meghan Markle et le prince Harry n’ont pas manqué d’honorer un de leurs derniers engagements officiels. Ainsi, jeudi 5 mars, le couple est apparu bras dessus bras dessous, complice et détendu malgré une pluie battante, pour se rendre à la cérémonie des Endeavour Fund Awards au Mansion House à Londres. Une soirée, lancée en 2012, qui célèbre les prouesses accomplies par d’anciens militaires blessés ou malades dans le domaine sportif notamment ; 108 projets et 6000 personnes ont bénéficié des Endeavour Fund Awards. De quoi parler au fils de la regrettée Lady Diana puisqu’il a longtemps travaillé dans l’armée.

Côté look, l’ancienne star de la série Suits – qui pourrait bien reprendre sa carrière d’actrice et a signé un contrat avec Disney – avait opté pour une élégante robe bleu turquoise signée Victoria Beckham. Une tenue à 1895 dollars. Comme le rapporte le site People, quelques heures après l’apparition de Meghan Markle, qui avait choisi de ne pas porter de collants comme elle le faisait lors de ses précédents engagements royaux ainsi que l’exige le protocole, la robe de la duchesse était déjà sold out sur le site de la marque ! De quoi ravir l’ancienne Spice Girl qui s’offre ainsi une belle vitrine médiatique alors que son entreprise traverse une mauvaise passe…

Lors de son apparition, la maman du petit Archie (10 mois) avait également opté pour une paire d’escarpins Manolo Blahnik et une pochette Stella McCartney.

Meghan Markle et le prince Harry, qui selon la reine seront toujours bien accueillis s’ils souhaitent reprendre leur place auprès de la famille royale, devraient rester quelque temps au Royaume-Uni avant de regagner le Canada où ils ont posé leurs valises.