Mondial FIBA 2027 : Le Sénégal renverse l’Angola et se relance

Battus par l’Égypte lors de leur première sortie, les Lions du Sénégal ont décroché leur premier succès dans cette quatrième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du monde FIBA 2027. Ils se sont imposés sur le fil face à l’Angola, champion d’Afrique en titre, sur le score de 84-82, ce samedi à la Dakar Arena.

Le Sénégal tient sa victoire de relance. Face à l’Angola, les Lions ont livré une rencontre intense et indécise jusqu’aux dernières secondes avant de s’imposer 84-82.

Menés au score durant une partie de la rencontre, les hommes de Desagana Diop ont progressivement refait leur retard avant d’aborder le dernier quart-temps à égalité. Dans une fin de match particulièrement disputée, les deux sélections étaient encore au coude-à-coude à deux minutes du terme, avec un score de 79-79.

Alors que chaque possession devenait décisive, les Lions ont conservé leur sang-froid. Le capitaine Brancou Badio a alors pris ses responsabilités en inscrivant un tir à trois points déterminant dans les dernières secondes. Ce panier a permis au Sénégal de reprendre l’avantage et de conserver suffisamment de marge jusqu’au coup de sifflet final. Auteur de 24 points, Badio a été le meilleur marqueur sénégalais de la rencontre.

Ce succès permet aux Lions de se relancer après leur défaite inaugurale face à l’Égypte. Ils s’imposent ainsi devant l’Angola, champion d’Afrique en titre, au terme d’un duel qui aura tenu le public de la Dakar Arena en haleine. Le Sénégal devra désormais enchaîner dès ce dimanche avec son dernier match de cette fenêtre. Les Lions affronteront le Mali à 18h30 GMT, toujours à la Dakar Arena.

Les Maliens aborderont cette rencontre avec confiance après leur large victoire face à la République démocratique du Congo, sur le score de 101-76.