Nécrologie : Décès de l’ancien député-maire Alé Lo

El Hadj Aly Lô, ancien député et ex-vice-président de l’Assemblée nationale du Sénégal, est décédé ce dimanche 22 mars 2026 à Dakar, à l’âge de 77 ans. Né le 31 décembre 1948 à Taïba Ndiaye, il fut également maire de cette commune.

Figure de la vie publique sénégalaise, il est décrit par les siens comme un homme de foi, humble et dévoué au service de sa communauté. Ses obsèques sont prévues ce lundi 23 mars avec la levée du corps à l’Hôpital Principal et les prières mortuaires à la mosquée Serigne Babacar Sy de Tivaouane, avant son inhumation au cimetière de Taïba Ndiaye.