Castors : Un faux dentiste arrêté par la Section de Recherches

La Section de recherches a déféré au parquet de Dakar, jeudi dernier, un certain M. I. Diack, pour exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui. Cet homme de 55 ans se faisait passer pour un dentiste. Il a été arrêté à la suite d’une plainte de N. Diallo. Souffrant de maux de dents atroces, ce mécanicien avait pris contact avec le mis en cause. Il le regrettera, tant les soins ont été une torture.

M. I. Diack a reçu N. Diallo chez lui, à Castors, prenant soin, sans doute pour le rassurer, de préciser que son cabinet est à Ouest-Foire et qu’il consulte parfois dans sa maison. D’après Libération, qui relate cette histoire dans son édition de ce lundi, le malade accepte de payer les 150 000 francs CFA réclamés par le faux dentiste.

Après l’intervention de «Dr» Diack, le mécanicien rentre chez lui. Mais, il est envahi de douleurs intenses «qui l’empêchent de manger et même d’ouvrir la bouche», relate le quotidien d’information.

«C’est ainsi qu’il est retourné chez M. I. Diack pour lui demander de retirer le produit qu’il lui avait mis dans la bouche. Même en usant d’une lime, [le faux médecin] a été incapable de le faire, poussant N. Diallo à aller chez un vrai dentiste avant de déposer plainte».

Face aux gendarmes, poursuit Libération, Diack a reconnu les faits, confessant qu’il exerce illégalement depuis 1998. Une mention qui risque d’aggraver son cas.