Du nouveau dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et Cie

L’on s’achemine vers une nouvelle vague d’arrestations dans l’«affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie». Et pour cause. Deux des quatre hommes placés sous mandat de dépôt jeudi dernier, par le juge du premier cabinet du tribunal de Pikine/Guédiawaye, ont fait des aveux «complets» et «détonants» qui mettent les enquêteurs sur la piste de nouveaux suspects.

Libération, qui donne l’information, précisent qu’il s’agit des «amants» de Djiby Dramé et de Ibrahima Magib Seck, coincés lors des premières vagues d’arrestations. Le journal ne révèle pas le contenu des aveux en question, mais assure que de nouvelles têtes vont tomber dans les prochains jours.

À date quarante-six personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire conduite par les gendarmes de la brigade de recherches de Keur Massar. À l’exception de deux ou trois suspects, qui sont sous contrôle judiciaire, tous les mis en cause déférés au parquet (45 individus) ont été placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, actes contre nature, transmission volontaire du VIH, mise en danger de la vie d