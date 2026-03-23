Une policière enlevée et torturée.. sans que l’alerte ne soit donnée

Vendredi soir, une policière de 21 ans, membre de la Police aux frontières, a été enlevée à Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane.

Mais ce qui a de terrifiant ce que l’alerte n’a pas été donnée. Personne n’était au courant.

Ce sont des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux qui ont alerté d’abord la population avant les forces de l’ordre.

Sur les images, on aperçoit les ravisseurs traverser le Maroni en pirogue avec la victime en direction du Suriname, un pays voisin.

La gardienne de la paix a été emmenée de force dans une villa où elle a été attachée à un arbre et fouettée à de nombreuses reprises. Les images seraient insoutenables.

Mais ce qu’il y a d’encore plus fou, c’est que c’est l’oncle de la jeune femme, également policier, qui a décidé de traverser lui-même le fleuve pour aller la récupérer aux mains de ses ravisseurs.

L’oncle a ramené sa nièce samedi matin à Saint-Laurent-du-Maroni.

Les circonstances de la libération de la jeune femme n’ont pas été dévoilées. La victime a été prise en charge par les secours, son pronostic vital n’est pas engagé.

Même si le mobile du kidnapping n’est pas connue, le journal France Guyane a évoqué un possible lien avec une agression récente à Saint-Laurent-du-Maroni.

Source : F D