Le climat diplomatique entre le Sénégal et certains partenaires européens traverse une zone de fortes turbulences. À l’origine de ce refroidissement, le durcissement de la législation sénégalaise contre les actes « contre nature », lequel a provoqué une réaction immédiate de responsables politiques occidentaux, notamment en Belgique et au Luxembourg. Cette confrontation met en exergue une fracture profonde entre les exigences de la diplomatie européenne, souvent indexée sur des agendas sociétaux spécifiques, et la volonté de l’État sénégalais de préserver son authenticité culturelle et religieuse.

La réponse la plus cinglante est venue du Premier ministre Ousmane Sonko qui, depuis son fief de Ziguinchor lors de la prière de l’Aïd el-Fitr, a opposé une fin de recevoir catégorique aux menaces de suspension de financements. Face aux velléités de la ministre wallonne de l’Énergie, Cécile Neven, de geler l’aide climatique destinée au Sénégal, le chef du gouvernement a martelé une vision de la souveraineté qui ne souffre d’aucune injonction extérieure. Pour Dakar, le message est limpide : le soutien financier ne saurait servir de levier pour altérer l’identité d’une nation.

Au cœur du débat se trouve une opposition frontale entre deux conceptions de la dignité humaine. Tandis que l’Occident brandit les droits individuels comme un absolu universel, une large majorité de la société sénégalaise perçoit certaines pratiques comme une déviance dépassant les limites de l’entendement naturel et de la morale religieuse. Pour de nombreux observateurs locaux, l’assimilation de ces comportements à un droit fondamental est vécue comme une agression contre l’ordre social et spirituel qui cimente la nation. Pour certains, c’est une déshumanisation allant à l’encontre des lois de la création.

Cette crise révèle également la persistance d’un « chantage au développement » que les autorités sénégalaises entendent désormais récuser. En liant l’assistance publique internationale à l’adoption de normes sociales étrangères aux réalités africaines, certains pays européens prennent le risque de fragiliser des partenariats stratégiques de longue date. Cette approche est perçue par Dakar non pas comme une promotion des droits de l’homme, mais comme une ingérence paternaliste cherchant à imposer une mutation civilisationnelle par la contrainte financière.

Les acteurs de la société civile, à l’image de Babacar Ba, président du Forum du Justiciable, se sont alignés sur la position de l’exécutif pour dénoncer une atteinte grave à la souveraineté nationale. En réaffirmant le droit du Sénégal à définir son propre cadre législatif en cohérence avec ses valeurs culturelles, ces voix rappellent que la démocratie ne peut être effective que si elle respecte la volonté du peuple souverain. Pour eux, la pression extérieure est un obstacle au respect mutuel qui devrait régir les relations internationales.

Sur le plan parlementaire, le député Guy Marius Sagna a utilisé un ton plus acerbe pour dénoncer ce qu’il qualifie de mémoire sélective de l’Europe. En rappelant les passifs coloniaux, il a exhorté les partenaires occidentaux à faire preuve de plus d’humilité dans leurs critiques. Cette rhétorique souligne un changement de paradigme : le temps où l’Afrique recevait des leçons de morale sans mot est définitivement révolu, laissant place à une exigence d’égalité de traitement et de respect de l’histoire et des croyances de chaque peuple.

Il convient de souligner que l’équilibre des forces mondiales est en pleine mutation. L’Europe a aujourd’hui autant besoin de l’Afrique, notamment pour ses ressources énergétiques et sa stabilité géopolitique, que l’Afrique a besoin d’investissements. Cette interdépendance rend les menaces de sanctions financières brandies par les Etats européens de moins en moins efficaces, d’autant plus que le continent diversifie ses partenariats économiques avec d’autres puissances.

L’Afrique, et le Sénégal en particulier, démontrent une résilience croissante face aux pressions des « lobbys LGBT ». Le refus de céder aux financements assortis de conditions jugées attentatoires à la moralité publique témoigne d’une volonté de bâtir un développement endogène. Cette posture suggère que le Sénégal est prêt à assumer les conséquences économiques de ses choix législatifs plutôt que de sacrifier ce qu’il considère comme le socle sacré de sa cohésion sociale et de sa foi. D’ailleurs le premier Ousmane Sonko a été très clair là-dessus. « À mon retour à Dakar, je proposerai qu’on leur adresse une lettre pour leur informer de garder leur financement et de nous laisser avec notre pays », a-t-il déclaré publiquement.

Ce bras de fer diplomatique appelle à une redéfinition urgente des bases de la coopération internationale. Pour qu’elle soit durable, la relation entre l’Occident et l’Afrique doit s’affranchir du prosélytisme culturel et se concentrer sur des objectifs de développement partagés sans arrogance. Le respect de la différence et de la souveraineté n’est pas une option, mais la condition sine qua non d’un dialogue apaisé entre les civilisations au XXIe siècle. Que ces États occidentaux se le mettent en tête, le Sénégal ne va jamais accepter l’homosexualité, qui est une chose rejetée par les religions révélées et la société dans son ensemble !

La rédaction de Xibaaru