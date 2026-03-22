Gouvernance du duo Diomaye Sonko : La lecture de Guy Marius Sagna

Lors de son passage sur RSI, le député Guy Marius Sagna a dressé un bilan largement positif des deux premières années de gouvernance du président Bassirou Diomaye Faye et du Premier ministre Ousmane Sonko. Il a qualifié les résultats obtenus d’« extraordinaires », estimant qu’ils dépassent les attentes compte tenu du contexte hérité par l’exécutif. L’élu a toutefois souligné que plusieurs chantiers de souveraineté demeurent à poursuivre.

Selon lui, le gouvernement a montré une réelle capacité d’action et un courage politique en s’adressant avec franchise à la population comme aux partenaires internationaux. Il cite notamment les efforts pour renforcer la souveraineté nationale autour de la dette et de la présence militaire étrangère. Sur le plan institutionnel, il met en avant la rationalisation de l’État, illustrée par la suppression du HCCT, du CESE et de plusieurs structures parapubliques, ainsi que les mesures de régulation des prix des produits de première nécessité.

Malgré ce bilan jugé encourageant, Guy Marius Sagna appelle à approfondir les réformes. Il insiste sur la nécessité d’avancer vers une souveraineté monétaire en dépassant le cadre du franc CFA et sur l’importance de promouvoir les langues nationales comme outils de travail. Enfin, il plaide pour un encadrement plus strict des fonds politiques et des caisses spéciales, afin de garantir une gestion publique exemplaire et transparente.