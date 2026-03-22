Guy Marius Sagna annonce une proposition de loi pour encadrer les « caisses noires »

Le député Guy Marius Sagna a annoncé le dépôt imminent d’une proposition de loi visant à réguler l’utilisation des fonds politiques et des fameuses « caisses noires ». Invité de l’émission En Vérité sur la RSI, l’élu a précisé que cette initiative, portée par le groupe PASTEF Les Patriotes, pourrait être examinée prochainement par l’Assemblée nationale. Elle pourrait également être reprise sous forme de projet de loi par le gouvernement.

Cette réforme entend instaurer un cadre légal strict afin de mettre fin à des pratiques jugées contraires aux principes de bonne gouvernance. Selon le parlementaire, l’objectif est de renforcer la transparence et d’assurer une véritable reddition des comptes dans la gestion des deniers publics. Il y voit un engagement politique à traduire en actes concrets devant les citoyens.

Guy Marius Sagna a par ailleurs dénoncé le paradoxe entre les appels à l’austérité adressés à la population et le maintien de privilèges liés aux fonds politiques. Défendant une vision d’équité, il estime qu’aucune autorité ne devrait disposer librement de ressources publiques alors qu’une large partie de la population fait face à une conjoncture économique difficile.