Babacar Ba s’oppose aux menaces de sanctions financières anoancées par Cécile Neven

Le président du Forum du Justiciable, Babacar Ba, a dénoncé ce dimanche les déclarations de la ministre wallonne de l’Énergie et du Climat, Cécile Neven, qui a évoqué une possible suspension des financements destinés au Sénégal. Ces propos interviennent après l’adoption d’une loi renforçant les sanctions liées à l’homosexualité, une décision que M. Ba considère comme relevant exclusivement de la souveraineté nationale.

Dans un communiqué, le responsable de l’organisation de la société civile a réaffirmé que le Sénégal, en tant qu’État indépendant, dispose du droit de définir ses lois en accord avec ses valeurs culturelles et son identité. Il rejette toute tentative de pression extérieure ou de conditionnement de l’aide internationale sur des choix sociaux internes.

Babacar Ba a également salué la position du gouvernement sénégalais, qui refuse les financements assortis de conditions jugées contraires aux principes fondamentaux de la nation. Il a enfin appelé les citoyens à se rassembler autour de l’État afin de défendre les valeurs nationales face aux influences étrangères.