Ziguinchor : un conducteur de taxi-moto poignardé à mort

Selon PressAfrik, un drame s’est produit dans la nuit du 20 au 21 mars 2026 à Ziguinchor. Un jeune conducteur de taxi-moto, âgé d’environ 23 ans, a été mortellement agressé à l’arme blanche dans le quartier Santhiaba.

Les premiers éléments recueillis indiquent que l’attaque s’est déroulée dans des conditions particulièrement violentes. La victime, grièvement blessée, n’a pas pu être secourue à temps. Des témoins évoquent une agression ciblée survenue en pleine nuit.

D’après les informations de nos confrères, les enquêteurs privilégient la piste d’un règlement de comptes entre groupes impliqués dans des activités illicites. La police, rapidement déployée sur les lieux, a procédé aux constatations et ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du meurtre.

Les investigations se poursuivent.