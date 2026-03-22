Modou Lô v Sa Thiès : Les prix des billets connus

À quinze jours du combat royal entre Modou Lô et Sa Thiès, Baye Ndiaye a dévoilé les prix des billets pour les supporters et amateurs qui souhaitent assister à cette affiche de rêve à l’arène nationale.

Après avoir fixé la date du dernier face à face au 28 mars, Baye Ndiaye a dévoilé les prix des billets pour le combat royal du 5 avril prochain entre Modou Lô et Sa Thiès.

Ainsi pour assister à ce duel entre le roi des arènes et le fils de Double Less, les supporters devront débourser la somme minimum de 6.000 FCFA pour les places simples. Pour la tribune amateurs, les prix des billets ont été fixés à 15.000 FCFA alors que l’annexe loge a été fixée à 30.000 FCFA.

Pour finir, les prix pour les places en loge officielles sont de 100.000 FCFA a révélé le promoteur Baye Ndiaye.

Source : Wiwsport