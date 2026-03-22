Saly Sarr inscrit son nom dans l’histoire du triple saut africain

L’athlète sénégalaise Saly Sarr a marqué un tournant majeur dans la discipline du triple saut en décrochant la médaille de bronze lors des Championnats du monde d’athlétisme en salle disputés en Pologne. Avec un bond remarquable de 14,70 m, elle s’est hissée sur la troisième marche du podium derrière la Cubaine Leyanis Hernandez (14,95 m) et la Vénézuélienne Yulimar Rojas (14,86 m).

Cette performance historique fait de Saly Sarr la première Africaine à remporter une médaille mondiale dans cette spécialité depuis la Camerounaise Yamilé Aldama, également médaillée de bronze en 2006.

Au-delà de l’exploit continental, Saly Sarr illumine l’athlétisme sénégalais : elle devient la deuxième athlète du pays à monter sur un podium mondial en salle, après la regrettée Kéné Ndoye. Son succès consacre non seulement son talent individuel, mais aussi la progression du Sénégal sur la scène internationale de l’athlétisme.