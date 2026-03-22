Loi contre l’homosexualité : Sonko répond aux menaces d’un ministre belge

Ousmane Sonko a répliqué, ce samedi, à Cécile Neven, la ministre wallonne de l’Énergie. Celle-ci avait décidé d’annuler son voyage prévu ce mois-ci à Dakar et de bloquer les financements destinés au Sénégal. Ce, à cause du durcissement de la loi sénégalaise contre les actes contre nature. Le premier ministre Ousmane Sonko compte lui envoyer une réplique écrite.

«La souveraineté est importante parce qu’elle permet à un pays de prendre ses propres décisions, sans qu’elles ne lui soient imposées. J’ai vu un ministre d’un pays européen qui a décidé de bloquer ses financements du fait de notre loi contre l’homosexualité. Quand je retournerai à Dakar je proposerai qu’on lui envoie une correspondance pour lui dire qu’on ne veut pas de leur financement et qu’ils laissent notre pays se concentrer sur ce qu’il est en train de faire», a répondu Ousmane Sonko au sortir de la prière de l’Aïd El fitr, ce samedi.

En effet, dans un enregistrement vidéo partagé sur ses plateformes numériques le 18 mars dernier, Cécile Neven, Ministre wallonne de l’Énergie, s’était insurgée contre le durcissement de la loi sénégalaise contre l’homosexualité. Elle ne s’en est pas limitée là, puisqu’elle a annoncé le blocage des financements climat qui étaient destinés au Sénégal.

«Cette loi stigmatise, elle criminalise, bref, cette loi met des vies en danger. Dans ce contexte, j’ai décidé d’annuler mon déplacement prévu fin mars au Sénégal, dans le cadre d’un colloque international lié à des projets qui sont financés par la Wallonie. J’ai donc décidé de passer immédiatement en revue l’ensemble des financements wallons en matière de coopération climatique internationale avec le Sénégal», avait-elle dit.

La ministre Belge a promis de présenter au gouvernement wallon ses conclusions dans les plus brefs délais. Car pour elle, chaque République doit être cohérente avec leurs valeurs. «La question de la poursuite de ces financements doit être posée sans tabou. La coopération internationale est utile et elle est même indispensable, mais elle ne peut pas être aveugle, elle ne transige pas sur la dignité humaine», a-t-elle ajouté dans ses propos rappelés par Seneweb.