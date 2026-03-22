Korité 2026 : Le message de Amadou Ba

À l’occasion de la fête de la Korité, qui marque la fin du mois béni de Ramadan, le président de la « Nouvelle Responsabilité », Amadou Ba, a adressé ses vœux de paix et de prospérité à la communauté musulmane du Sénégal.

« Après un mois de jeûne vécu dans la prière et la solidarité, cette journée est un moment de joie et de partage. Elle renforce les liens qui nous unissent et nous rappelle le sens de la discipline, ainsi que l’importance de la générosité dans notre vivre-ensemble », a-t-il publié sur le réseau social Facebook.

Amadou Ba a ajouté : « Puisse cette fête être pour chacune et chacun une source de bénédictions et raviver l’espérance dans notre Nation. Bonne fête de Korité à toutes et à tous. »