Gilles Verdez : « La CAF c’est magouille et compagnie »

Le retrait du titre de champion d’Afrique au Sénégal a littéralement fait sortir de ses gonds Gilles Verdez. Le très sénégalophile chroniqueur de l’émission « Tout Beau Tout Neuf », diffusée sur W9, a fustigé avec une verve débordante la décision du jury d’appel de la CAF.

« On a l’impression que c’est une gigantesque arnaque parce que c’est l’arbitre en sport qui est souverain. Le match a repris (après le retour des joueurs sénégalais sur la pelouse) , l’arbitre a donné le coup de sifflet final. Le titre a été attribué, le trophée aussi. Donc remettre en cause le rôle de l’arbitre, ce serait un précédent incroyable dans le monde de sport », a d’abord lâché Gilles Verdez, avant de s’en prendre à la CAF et à la FIFA.

« La Confédération Africaine (de Football) c’est magouille et compagnie. Elle est sous l’égide de la Fédération internationale (de football Association) qui voulait que le Maroc soit champion d’Afrique. Et donc, ils ont trouvé un subterfuge au bout de deux mois. J’en veux pas aux Marocains. Moi je suis pro-Sénégal, ce n’est pas le problème. Pour moi, c’est l’Afrique qu’on assassine en faisant ça parce que c’est l’Afrique qui est ridiculisée. On va encore dire : ‘Regardez, ils sont incapables d’organiser une compétition, etc, moi j’en ai ras le bol’ », a pesté le journaliste français.

Rappelons que le Sénégal a décidé de contester la décision du jury d’appel de la CAF devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).

Avec Seneweb