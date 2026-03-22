Après avoir appris qu’il n’est pas le père biologique de sa fille…il commet l’horreur

Les faits se sont déroulés le 10 février à Ocala, en Floride (Etats-Unis).

Ralph Bacon a tué par balle son ex-compagne Nancy Barker, 34 ans, et sa fille Eden, 4 ans.

Puis l’homme de 38 ans a pris la fuite en voiture.

Son véhicule a finalement été repéré par les forces de l’ordre après avoir franchi la frontière avec l’état de la Géorgie.

Les agents ont alors procédé à un contrôle routier. Ralph Bacon s’est alors suicidé en se tirant une balle dans tête dans sa voiture, devant les policiers.

Lors de la conférence de presse, le chef de la police Mike Balken a déclaré qu’il y avait des tensions dans le couple après que Ralph a appris qu’il n’était pas le père biologique de la fille de sa femme.

Source : F D