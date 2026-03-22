Deux voitures se percutent sur l’autoroute…un enfant de 2 ans est décédé

Le drame s’est produit samedi en début d’après-midi près du Havre, en Seine-Maritime.

Vers 14H00, deux voitures se sont percutées sur l’autoroute A131 dans le sens en direction du Havre vers Tancarville/Saint-Vigor-d’Ymonville.

Un enfant de 2 ans est mort sur le coup.

L’accident a également fait six blessés, dont un enfant de 12 ans qui souffre de blessures graves. Il a été héliporté en urgence absolue au CHU de Rouen.

Un homme de 45 ans, ainsi qu’un garçon de 11 ans et 3 filles de 6, 10 et 15 ans, ont été classés en « urgence relative » et transportés vers un centre hospitalier.

Une femme d’âge inconnu a aussi été évacuée. La voie de gauche de l’autoroute est en cours de réouverture.

On ignore pour l’instant les circonstances de cet accident.

Source : F D