Deux voitures se percutent sur l’autoroute…un enfant de 2 ans est décédé

Le drame s’est produit samedi en début d’après-midi près du Havre, en Seine-Maritime.
Vers 14H00, deux voitures se sont percutées sur l’autoroute A131 dans le sens en direction du Havre vers Tancarville/Saint-Vigor-d’Ymonville.
Un enfant de 2 ans est mort sur le coup.
L’accident a également fait six blessés, dont un enfant de 12 ans qui souffre de blessures graves. Il a été héliporté en urgence absolue au CHU de Rouen.
Un homme de 45 ans, ainsi qu’un garçon de 11 ans et 3 filles de 6, 10 et 15 ans, ont été classés en « urgence relative » et transportés vers un centre hospitalier.
Une femme d’âge inconnu a aussi été évacuée. La voie de gauche de l’autoroute est en cours de réouverture.
On ignore pour l’instant les circonstances de cet accident.