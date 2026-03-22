Yoro Dia : « Notre justice n’écrit pas sous la dictée de l’exécutif »

L’ancien ministre et ex-coordonnateur de la communication de la présidence sous Macky Sall, le Dr Yoro Dia, a vivement réagi aux récentes critiques d’Ousmane Sonko envers l’institution judiciaire. Sur son compte X (anciennement Twitter), Yoro Dia a lancé une attaque frontale contre celui qu’il qualifie de « Président prédestiné ».

Selon le Dr Dia, repris par Seneweb, les griefs actuels du leader de Pastef à l’encontre des magistrats s’expliquent par une déconvenue stratégique : « Celui qui se croyait Président prédestiné n’y croit plus depuis qu’il a naïvement découvert que notre justice n’écrit pas sous la dictée de l’exécutif. »

L’ancien ministre se dit « très fier » de l’indépendance de la justice sénégalaise qui, selon ses termes, refuserait de s’associer à un « agenda de vengeance systémique ». Il conclut son message par une mise au point ferme : « Justice n’est pas vengeance. »