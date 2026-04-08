Négociations État-G7: Aucun accord à l’issue des discussions

Aucun accord n’a été trouvé au terme de plus de huit heures de discussions entre le gouvernement du Sénégal, le G7 et des organisations de la société civile dont COSYDEP, Dialogue social et École pour tous, le mardi 7 avril 2026.

Réunis à la salle Disso du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, les acteurs ont travaillé sur un projet de protocole élaboré et amendé en amont par leurs équipes techniques respectives.

Malgré des avancées sur certains points, des désaccords persistent, notamment sur certaines formulations du document. Les échanges, entamés à 16 h, se sont prolongés tard dans la nuit, au-delà de minuit.

Durant plus de huit heures de discussions, les différentes parties ont travaillé de manière approfondie sur un projet de protocole.

Si des points d’accord ont été dégagés, certaines divergences persistent. Les participants ont ainsi convenu de soumettre les points de désaccord ainsi que ceux nécessitant une reformulation à une analyse plus approfondie. L’objectif est de co-construire un document de référence consensuel, préalable à la signature d’un protocole définitif.

Les parties ont convenu de poursuivre les échanges afin d’affiner les points de divergence et parvenir à un texte consensuel devant servir de base à un protocole définitif.

Les négociations reprendront le lundi 13 avril à 15 h.

Source : Seneweb