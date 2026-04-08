Aliou Cissé quitte la sélection libyenne

Après plusieurs semaines d’incertitude, Aliou Cissé a annoncé son départ du poste de sélectionneur de la Libye. Le technicien sénégalais a officialisé sa décision via un message publié sur Instagram, mettant fin à une aventure entamée en mars 2025 avec les Chevaliers de la Méditerranée.

Sous sa direction, la Libye a disputé huit rencontres, enregistrant trois victoires, quatre matchs nuls et une seule défaite. Son premier succès marquant reste celui obtenu face à l’Angola en septembre 2025, lors de son entrée en fonction.

Malgré ce bilan positif, le mandat de Cissé a été fragilisé par des problèmes administratifs et financiers. Les retards de paiement de salaire, partiellement régularisés par la Fédération libyenne, ont alimenté les tensions et accentué les doutes sur la pérennité de sa mission.

Libre de tout engagement, l’ancien capitaine des Lions du Sénégal pourrait rapidement rebondir. Son nom circule avec insistance du côté de la Guinée équatoriale, preuve de l’intérêt qu’il continue de susciter sur le continent.

Fort de son expérience et de son sacre à la CAN 2021 avec le Sénégal, Aliou Cissé demeure une figure respectée du football africain. Son départ de la Libye ouvre une nouvelle page de sa carrière, qu’il semble prêt à écrire dans un autre défi.